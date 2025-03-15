Компанія Vyriy Drone випустила 1000 FPV-дронів, які повністю складаються з запчастин українського виробництва

Компанія Vyriy Drone випустила першу 1000 FPV-дронів, які повністю складаються з українських запчастин. Безпілотники передадуть Збройним силам України у межах проєкту «Армія дронів». Про це у суботу, 15 березня, повідомив сайт «Мілітарний».

Партію безпілотників виготовили на замовлення Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації. 1000 тепловізійних 8-дюймових дронів зібрали виключно з деталей українського виробництва, у тому числі камери та іншої електроніки. Компанія Vyriy Drone локалізувала випуск рам, плат ініціації, польотних контролерів та систем радіоуправління. Ще деякі елементи, зокрема, відеопередавачі та камери надали українські виробники D1 та Odd Systems. FPV-дрони передадуть Збройним силам України у межах проєкту «Армія дронів».

Зазначається, що дрони українського виробництва коштують не більше, ніж аналогічні безпілотники, що складаються з китайських деталей, – приблизно 30 тис. грн.

За словами заступника міністра оборони Валерія Чуркіна, наразі відомство працює над пріоритизацією виробництва українських безпілотних систем. Після завершення стандартизації дронів в ЗСУ, міноборони планує масштабувати локалізоване виробництво.

«Вже були засідання щодо створення привілеїв для виробників з точки зору податкового кодексу, вони обговорені. Я думаю місяць-два і вони будуть узгоджені. Скоріш за все це будуть пільги для українських виробників в сфері високотехнологічної продукції», – цитує «Мілітарний» Валерія Чуркіна.

Нагадаємо, 21 лютого на виставці Defense Tech Innovation Forum 2025 у Києві вперше представили ракету «Трембіта», яку розробила українська компанія Pars. Очікується, що нова розробка зможе уражати цілі на відстані до 160 км, а її швидкість становитиме 400 км/год.