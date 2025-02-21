У Києві представили нову українську ракету «Трембіта»

У п’ятницю, 21 лютого, у Києві відбулась оборонна виставка Defense Tech Innovation Forum 2025. На заході українські розробники вперше представили далекобійну ракету «Трембіта». Про це повідомив «Мілітарний».

Ракету «Трембіта» розробила українська компанія Pars. За словами керівника компанії Акіма Клеменова, ракета є відносно дешевою, оскільки для її розробки використали прості технології. Базова версія ракети коштує близько 4,5 тис. доларів, а з додаванням бойової частини її вартість становитиме 10-15 тис. доларів.

«Ракета побудована навколо пульсуючого повітряно-реактивного двигуна, який складається з нержавіючої сталі і жодної рухомої деталі. Він дешевий та простий. Так, він має певні недоліки, але його переваги того варті», – цитує «Мілітарний» Акіма Клеменова.

Зараз триває завершальний етап випробувань, міноборони вже отримало частину документів для кодифікації зброї. Як розповіли розробники, «Трембіта» буде оснащена бойовою частиною масою 20 кг, очікується, що ракета буде здатна уразити цілі на відстані 150-160 км. Крім того, вона зможе розвивати швидкість до майже 400 км/год.

Також «Трембіта» матиме версію фальш-цілі, цю варіацію ракети оснастять додатковим паливним баком, що збільшить дальність польоту до 200 км. Як зазначає Мілітарний, обидва варіанти ракети можна буде одночасно використовувати для виснаження ворожої ППО та ураження цілей.

Зброя українського виробництва

25 серпня 2024 року Володимир Зеленський вперше показав, як виглядає українська далекобійна ракета-дрон «Паляниця». Її технічні характеристики не розголошуються, але відомо, що вона має турбореактивний двигун та запускається з наземної платформи.

6 грудня 2024 року президент Володимир Зеленський презентував нову ракету-дрон «Пекло» українського виробництва. Зброя має підтверджене бойове застосування. Першу партію вже передали Силам оборони.

10 грудня президент повідомив про успішні випробовування вітчизняної розробки – ракети «Рута». Однак Володимир Зеленський не розповів характеристики нової української зброї.

16 грудня стало відомо, що ракета-дрон Пекло вийшла у серійне виробництво. Протягом трьох місяців виготовили близько 100 таких ракет.