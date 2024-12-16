В Україні вже виготовили близько 100 ракет «Пекло»

Нова українська ракета-дрон «Пекло», яку напередодні презентував Володимир Зеленський, вийшла у серійне виробництво. Наразі в Україні вже виготовили близько 100 ракет. Про це повідомляє «Економічна правда».

Зазначається, що серійне виробництво ракети «Пекло» налагодили одразу після завершення розробки та кодифікації. Протягом трьох місяців виробник виготовив 100 ракет та продовжує нарощувати виробничі спроможності. За словами розробників, 70% компонентів ракети – українського виробництва.

Співрозмовники «Економічної правди» кажуть, що ідея розробки виникла після консультацій з військовими, які висловили бажання отримати недороге озброєння з невеликою бойовою частиною та дальністю у кілька сотень км. Перші ескізи «Пекла» з’явилися у серпні 2023 року, відтоді протягом року розробники працювали над її створення. За інформацією «Економічної правди», назву «Пекло» вигадав Володимир Зеленський під час завершальних випробовувань на полігоні.

Вартість ракети «Пекло» не розголошують, однак відомо, що вона коштує менше, ніж БпЛА «Лютий», ціна якого становить 200 тис. доларів. Наразі невідомо як саме запускається ракета, однак розробники планують у майбутньому зробити можливість старту з різних платформ. Масштаби серійного виробництва ракети визначать після її застосування на фронті.

Нагадаємо, 6 грудня, президент Володимир Зеленський презентував ракету-дрон «Пекло» українського виробництва. За словами міністра стратегічних галузей Германа Сметаніна, нова українська розробка здатна уразити ціль на відстані 700 км, а її швидкість – 700 км/год.