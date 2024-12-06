Володимир Зеленський показав нову українську ракету-дрон «Пекло»

У п’ятницю, 6 грудня, президент Володимир Зеленський презентував нову українську розробку – ракету-дрон «Пекло». Зброя вже має підтверджене бойове застосування. Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

За словами Володимира Зеленського, першу партію ракети-дрона «Пекло» вже передали Силам оборони. Надалі Україна планує нарощувати виробництво та застосування.

Як повідомив міністр стратегічних галузей Герман Сметанін, український виробник створив ракету-дрон «Пекло» у рекордно короткі терміни – протягом року. Нова українська розробка здатна уразити ціль на відстані 700 км, а її швидкість – 700 км/год. Крім того, розробники постійно працюють над її вдосконаленням.

«Постійно ведуться роботи з підвищення рівня захищеності виробу від впливу РЕБ, покращення експлуатаційних характеристик і точності ураження. Розробляються нові види бойової частини для розширення переліку можливих обʼєктів ураження», – повідомив Герман Сметанін.

Нагадаємо, 25 серпня Володимир Зеленський вперше показав, як виглядає українська далекобійна ракета-дрон «Паляниця». Майже вся інформація про цю розробку засекречена, проте відомо, що вона має турбореактивний двигун та запускається з наземної платформи.