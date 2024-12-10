Володимир Зеленський повідомив про успішні випробування нової ракети

В Україні тривають успішні випробування нової вітчизняної розробки – ракети «Рута». Про це у вівторок, 10 грудня повідомив Володимир Зеленський на врученні Національної премії імені Бориса Патона.

У вівторок, 10 грудня, Володимир Зеленський нагородив премією імені Бориса Патона 91 українського науковця. Вітаючи лауреатів, президент зазначив, що досягнення українських науковців в умовах війни важливі для оборонно-промислового комплексу держави.

«Сьогодні розум – не менш важлива зброя та дуже дієва наша, українська зброя, наша зброя для захисту України. Бо сучасна війна – це не лише протистояння на полі бою, не лише боротьба м’язів – це й битва інтелекту», – наголосив Володимир Зеленський.

Зокрема, президент відзначив ракету-дрон «Паляниця» українського виробництва, яка вже вийшла в серійне виробництво, та ракету-дрон «Пекло», що успішно пройшла перші бойові застосування. Також глава держави повідомив про випробування нової української зброї.

«Ідуть успішні випробування нової ракети “Рута”. Далекобійний “Нептун” незабаром стане жахливою реальністю для окупантів. Це стосується і наших дронів. Розвідник “Гор”, нічні бомбери “Вампір” і Heavy Shot, FPV-дрони “Колібрі” і “Камік”, FPV-літаки Darts, далекобійні наші можливості – дрони, такі як “Лютий”, Fire Point-1, інші ваші розробки, інші наші українські здобутки. Все це – українське виробництво. Все це вже активно використовується. І на фронті, і у ворожому тилу також», – зазначив Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський також наголосив, що зброя українського виробництва наближає справедливий мир.

Нагадаємо, у п’ятницю, 6 грудня, президент Володимир Зеленський презентував нову ракету-дрон «Пекло» українського виробництва. Зброя має підтверджене бойове застосування. Першу партію вже передали Силам оборони.

Раніше 25 серпня Володимир Зеленський вперше показав, як виглядає українська далекобійна ракета-дрон «Паляниця». Її технічні характеристики не розголошуються, але відомо, що вона має турбореактивний двигун та запускається з наземної платформи.