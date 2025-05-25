За час повномасштабного вторгнення Україна втратила два винищувачі F-16

У понеділок, 26 травня, Нідерланди відправлять свій останній винищувач F-16 в Україну із запланованої партії у 24 літаки. Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс в ефірі телепрограми WNL в неділю, 25 травня.

За словами Брекельманса, окрім поставки літаків, Нідерланди також навчають українських пілотів і техніків та діляться військовими доктринами, «щоб Україна могла створити сучасні збройні сили, які відповідають збройним силам країн-членів НАТО».

Нагадаємо, у жовтні 2024 року Україна отримала перші винищувачі F-16 від Нідерландів. Уже в лютому стало відомо про передачу другої партії літаків.

Українські пілоти проходять підготовку в Європейському навчальному центрі F-16 на румунській авіабазі. Для цього Нідерланди також передали Румунії 18 винищувачів F-16.

Окрім Нідерландів, передати винищувачі F-16 Україні раніше зголосились Данія, Бельгія, Франція та Норвегія. Україна вже втратила два F-16 у війні з Росією.