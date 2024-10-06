Нідерланди передали Україні першу партію винищувачів F-16
Ще 24 літаки передадуть у найближчі місяці
Нідерланди передали Україні першу партію винищувачів F-16 та анонсували виділення безпілотників на 400 млн євро. Про це 6 жовтня повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.
«Вперше я можу офіційно оголосити, що перші голландські F-16 були доставлені в Україну. Це терміново необхідно. У Харкові я бачив збитки від російських авіаударів і чув часті сигнали повітряної тривоги», – написав Брекельманс.
Міністр оборони зазначив, що решту 24 літаків передадуть у найближчі місяці.
Також Нідерланди оголосили про виділення безпілотників на 400 млн євро.
«Для розвідки, оборони та нападу. Майже половина з них буде розроблена у Нідерландах», – додав Брекельманс.
Неанонсований візит міністра оборони Нідерландів до України
У неділю, 6 жовтня, Рубен Брекельманс побував у Харкові під час неанонсованого візиту в Україну. З очільником відомства зустрівся міністр оборони України Рустем Умєров. Сторони обговорили зміцнення співробітництва в межах авіаційної коаліції, зокрема, навчання екіпажів та постачання озброєння і запчастин для літаків.
Фото з Facebook Рустема Умєрова
«Літаки F-16 у нашому небі – свідчення непохитної підтримки з боку народу та уряду Королівства», – зазначив Умєров.
Допомога Україні від Нідерландів
У вересні Нідерланди подарували Україні радар для зенітного ракетного комплексу Patriot.
Згодом Брекельманс повідомив, що Нідерланди планують відправити Україні ще три пускові установки для ЗРК Patriot.
24 вересня у Нідерландах оголосили про новий пакет підтримки для України на суму у 209,5 млн євро, спрямований на відновлення критичної інфраструктури.