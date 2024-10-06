Нідерланди також анонсували ініціативу щодо дронів

Нідерланди передали Україні першу партію винищувачів F-16 та анонсували виділення безпілотників на 400 млн євро. Про це 6 жовтня повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

«Вперше я можу офіційно оголосити, що перші голландські F-16 були доставлені в Україну. Це терміново необхідно. У Харкові я бачив збитки від російських авіаударів і чув часті сигнали повітряної тривоги», – написав Брекельманс.

Міністр оборони зазначив, що решту 24 літаків передадуть у найближчі місяці.

Також Нідерланди оголосили про виділення безпілотників на 400 млн євро.

«Для розвідки, оборони та нападу. Майже половина з них буде розроблена у Нідерландах», – додав Брекельманс.

Неанонсований візит міністра оборони Нідерландів до України

У неділю, 6 жовтня, Рубен Брекельманс побував у Харкові під час неанонсованого візиту в Україну. З очільником відомства зустрівся міністр оборони України Рустем Умєров. Сторони обговорили зміцнення співробітництва в межах авіаційної коаліції, зокрема, навчання екіпажів та постачання озброєння і запчастин для літаків.

Фото з Facebook Рустема Умєрова

«Літаки F-16 у нашому небі – свідчення непохитної підтримки з боку народу та уряду Королівства», – зазначив Умєров.

Допомога Україні від Нідерландів

У вересні Нідерланди подарували Україні радар для зенітного ракетного комплексу Patriot.

Згодом Брекельманс повідомив, що Нідерланди планують відправити Україні ще три пускові установки для ЗРК Patriot.

24 вересня у Нідерландах оголосили про новий пакет підтримки для України на суму у 209,5 млн євро, спрямований на відновлення критичної інфраструктури.