Україна отримає від Нідерландів ракети для винищувачів F-16

У п’ятницю, 6 вересня, Нідерланди оголосили про новий пакет допомоги, який передадуть на потреби Збройних сил України. Країна надасть Києву ракети та запчастини для винищувачів F-16. Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Нідерландів.

«Літаки F-16 потребують допоміжних матеріалів і запасних частин для обслуговування, інакше вони не зможуть літати. Нідерланди поставлять матеріалів на 80 млн євро», – повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

Зокрема, Україна отримає запчастини для винищувачів, генератори, транспортні засоби та спеціальні інструменти. Крім того, Нідерланди нададуть ЗСУ ракети класу «повітря-повітря», щоб Україна могла захистити свій повітряний простір. Міністр оборони Нідерландів зазначив, що з міркувань безпеки не може надати інформацію щодо кількості та типу переданої допомоги.

Рубен Брекельманс також не розповів, коли саме Нідерланди планують передати Україні допомогу, однак зазначив, що це стенеться у найближчий час.

Винищувачі F-16 в Україні

1 серпня Британське видання The Times повідомило, що Україна отримала шість винищувачів F-16 від Нідерландів. 27 серпня президент України Володимир Зеленський розповів, що Україна залучала винищувачі для відбиття масованої російської атаки, яка сталась 26 серпня. Літаки знищили чотири крилаті ракети.

29 серпня Генштаб Збройних сил України підтвердив втрату першого винищувача F-16 під час виконання бойового завдання. Внаслідок авіакатастрофи загинув пілот Олексій Месь. Зазначалось, що 26 серпня одним із літаків втратили зв’язок – згодом з’ясувалося, що він розбився. Народна депутатка Мар’яна Безугла опублікувала у Facebook пост, у якому заявила, що літак нібито збила українська ППО.