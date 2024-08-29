Онно Айхельсхайм не уточнив, скільки голландських F-16 вже розгорнуто в Україні

Україна може використовували надані Нідерландами винищувачі F-16 на території Російської Федерації. Про це заявив начальник штабу оборони ЗС Королівства Нідерланди генерал Онно Айхельсхайм в інтерв’ю виданню NOS.

«Ресурси, які ми надаємо, можуть бути використані Україною на власний розсуд, за умови дотримання міжнародного гуманітарного права», – сказав Айхельсхайм, підкресливши, що його країна не накладала жодних обмежень на використання і дальність польоту винищувачів F-16 для України.

За словами генерала, американська сторона частково погоджується з позицією Нідерландів. Попри обмеження на застосування далекобійної зброї чи атак вглибині Росії, США також надають системи озброєння для України.

«Принаймні, ми дотримуємося тієї ж лінії, щоб Україна перемогла у війні. Я думаю, що ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб це сталося», – прокоментував він.

Між іншим, Айхельсхайм також відзначив наступальну операцію Збройних сил на території Курської області, назвавши її «блискучою». Він зазначив, що зараз перед Україною стоїть питання, як вона може використати свою присутність у Курську.

За інформацією NOS, Нідерланди надали Україні 24 винищувачі F-16. Нідерландський командувач не уточнив, скільки з них вже розгорнуто в країні.

Винищувачі F-16 для України

Нагадаємо, на початку липня Нідерланди погодили видачу дозволу на експорт 24 винищувачів F-16 Україні. Також королівство виділило 450 млн євро на озброєння цих винищувачів.

10 липня Нідерланди, США та Данія заявили, що почали процес передачі Україні американських винищувачів F-16. Наприкінці липня стало відомо, що в Україну прибула перша партія літаків F-16.

Bloomberg писав, що Україна очікує отримати від західних союзників шість літаків F-16 цього літа і загалом до 20 літаків – до кінця року. За словами президента Володимира Зеленського, Україні потрібно 128 винищувачів F-16 для того, щоб зрівнятися з Росією у небі.

4 серпня президент Володимир Зеленський під час брифінгу до Дня Повітряних сил офіційно підтвердив, що західні винищувачі F-16 в Україні та виконують бойові завдання.

Також повідомлялось, що українські F-16 отримали від США найновішу версію систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) для протидії засобам протиповітряної оборони російської армії, якої не мають навіть союзники США по НАТО.