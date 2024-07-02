Очікується, що перші винищувачі F-16 можуть прибути в Україну вже влітку

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила про видачу дозволу на експорт 24 винищувачів F-16 Україні. Про це йдеться у листі очільниці відомства до Палати представників парламенту країни, оприлюдненому ввечері 1 липня.

Поставку винищувачів обіцяють почати «найближчим часом», однак дату та кількість літаків, які відправлять одразу, не уточнюють. За словами Оллонгрен, українці відчайдушно потребують цих літаків для захисту від російських повітряних атак

«Оперативна безпека залишається головним критерієм при розгляді питання про те, чи варто розкривати інформацію, чи ні. Виходячи з цього, а також з домовленостей в рамках міжнародної коаліції, ніяких подальших подробиць про цю поставку наразі не надається», – вказано у документі.

Зауважимо, що раніше МЗС Нідерландів повідомляло, що не заперечує проти майбутнього використання Україною винищувачів F-16 над територією Росії як засобу самозахисту.

Наразі українські пілоти нині проходять навчання. За різними оцінками, Україна може отримати до липня лише шість із приблизно 45 винищувачів F-16, обіцяних західними союзниками.

Раніше міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомляла, що Нідерланди передадуть перші винищувачі F-16 Україні вже цього літа. За ї словами, перші F-16 будуть доставлені в Україну, і відтоді постачання цих бойових літаків буде поставлене «на потік».