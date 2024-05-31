Нідерланди дозволили Україні використовувати F-16 над територією Росії
Очікується, що перші винищувачі F-16 можуть прибути в Україну вже влітку
Нідерланди не будуть заперечувати проти майбутнього використання Україною винищувачів F-16 над територією Росії як засобу самооборони. Про це сказала міністерка закордонних справ Нідерландів Ганке Брюїнс Слот на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Празі, у п’ятницю, 31 травня, передає «Радіо Свобода».
Брюїнс Слот зазначила, що використання західних літаків над територією Росії дозволяє Україні стаття 51 Статуту ООН, в якій йдеться про право на самозахист.
«Якщо ви маєте право на самооборону, немає кордонів для застосування зброї... Це загальний принцип», – сказала очільниця МЗС Нідерландів.
Як відомо, Нідерланди разом з Данією і Бельгією очолюють так звану коаліцію F-16 для України. Згідно з даними міжнародної преси, перші винищувачі F-16 можуть прибути в Україну влітку цього року. Наразі тривають тренування українських пілотів на F-16, а також наземного технічного персоналу.
Останнім часом країни-союзниці України офіційно почали заявляти про право України на ураження військових цілей на території РФ західною зброєю. Станом на 31 травня таких країн вже 12, проти – 2.
Країни, які підтримали право України вражати військові цілі у РФ їхньою зброєю:
- Велика Британія;
- Польща;
- Швеція;
- Канада;
- Фінляндія;
- Литва;
- Латвія;
- Естонія;
- Франція;
- Нідерланди;
- Чехія;
- Німеччина.
Країни, які виступили проти права України вражати військові цілі у РФ їхньою зброєю:
- Бельгія;
- Італія.
У четвер, 30 травня, стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена негласно надала Україні дозвіл на удари по військових цілях на території Росії з використанням зброї, наданої США, але виключно в районі Харкова.
Нагадаємо, у квітні 2024 року міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила про плани передати Україні 24 багатоцільові винищувачі F-16. За словами міністерки, передача цих літаків є спільною роботою Нідерландів з Україною, Данією, США та іншими державами.