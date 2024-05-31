Нідерланди разом з Данією і Бельгією очолюють так звану коаліцію F-16 для України

Нідерланди не будуть заперечувати проти майбутнього використання Україною винищувачів F-16 над територією Росії як засобу самооборони. Про це сказала міністерка закордонних справ Нідерландів Ганке Брюїнс Слот на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Празі, у п’ятницю, 31 травня, передає «Радіо Свобода».

Брюїнс Слот зазначила, що використання західних літаків над територією Росії дозволяє Україні стаття 51 Статуту ООН, в якій йдеться про право на самозахист.

«Якщо ви маєте право на самооборону, немає кордонів для застосування зброї... Це загальний принцип», – сказала очільниця МЗС Нідерландів.

Як відомо, Нідерланди разом з Данією і Бельгією очолюють так звану коаліцію F-16 для України. Згідно з даними міжнародної преси, перші винищувачі F-16 можуть прибути в Україну влітку цього року. Наразі тривають тренування українських пілотів на F-16, а також наземного технічного персоналу.

Останнім часом країни-союзниці України офіційно почали заявляти про право України на ураження військових цілей на території РФ західною зброєю. Станом на 31 травня таких країн вже 12, проти – 2.

Країни, які підтримали право України вражати військові цілі у РФ їхньою зброєю:

Велика Британія;

Польща;

Швеція;

Канада;

Фінляндія;

Литва;

Латвія;

Естонія;

Франція;

Нідерланди;

Чехія;

Німеччина.

Країни, які виступили проти права України вражати військові цілі у РФ їхньою зброєю:

Бельгія;

Італія.

У четвер, 30 травня, стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена негласно надала Україні дозвіл на удари по військових цілях на території Росії з використанням зброї, наданої США, але виключно в районі Харкова.

Нагадаємо, у квітні 2024 року міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила про плани передати Україні 24 багатоцільові винищувачі F-16. За словами міністерки, передача цих літаків є спільною роботою Нідерландів з Україною, Данією, США та іншими державами.