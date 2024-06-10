Норвегія, Данія, Бельгія та Нідерланди підтвердили надання винищувачів F-16 Україні

Деякі винищувачі F-16, які Україна отримає від західних партнерів, зберігатимуться на іноземних авіабазах, щоб уникнути ймовірних російських ударів. Про це розповів начальник авіації командування Повітряних сил Збройних сил України Сергій Голубцов в інтерв'ю «Радіо Свобода», опублікованому у неділю, 9 червня.

Голубцов нагадав, що наразі чотири країни підтвердили надання цих винищувачів Україні, однак їх кількість може збільшитись, оскільки «майже всі країни, в яких на озброєння є F-16, поступово переозброюються на F-35».

«Що стосується 30 літаків, 40. Тут треба розуміти, що не всі літаки, які будуть передані Україні, зараз прийдуть в Україну. Деякі з них залишаться в тих центрах, де готують наших пілотів і авіаційний персонал. Це будуть українські літаки, які будуть використовуватись для підготовки наших же пілотів», – заявив бригадний генерал.

У розмові зі журналістами Сергій Голубцов пояснив, що є певна кількість винищувачів F-16, які зайдуть в Україну. Також деякі літаки будуть зберігатися на «безпечних авіабазах, не в Україні, для того, щоб вони тут не були мішенями».

За словами Голубцова, такі винищувачі стануть резервом для ЗСУ, зокрема в разі потреби «для заміни несправних літаків, під час проведення регламентних робіт».

«Тобто для того, щоб ми могли постійно мати в операційному складі певну кількість літаків, яка буде відповідати кількості пілотів, які в нас будуть. Буде більше пілотів – буде більше літаків в Україні», – пояснив Сергій Голубцов.

Він додав, що якщо буде більше пілотів, відповідно, буде більше літаків F-16 і на території України.

За його словами, у Повітряних силах знають кількість літаків, які зайдуть в Україну уже цьогоріч та у 2025 році. Утім невідомо, яку кількість F-16 буде обіцяно Україні в більш віддаленій перспективі, і це може бути «плюсом», оскільки з кожною конференцією членів авіаційної коаліції Україна отримує «більш позитивні прогнози, більш реальні цифри, більше інформації, яка нам дозволяє цей процес зробити планомірним».

Що відомо про винищувачі F-16 для України

Нагадаємо, торік у серпні США офіційно схвалили відправку в Україну американських винищувачів F-16 з Данії та Нідерландів після того, як завершиться підготовка українських пілотів.

20 серпня 2023 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримає 42 винищувачі F-16 від Нідерландів і Данії. А наприкінці осені у Румунії відкрили центр навчання пілотів F-16, зокрема українців.

Окрім того, намір поставити F-16 підтвердила Норвегія. Бельгія теж передасть Україні 30 своїх винищувачів F-16 до 2028 року. Перші літаки повинні бути поставлені вже до кінця цього року.

Нещодавно американське видання Politico повідомило, що перша група українських пілотів закінчила навчання на сучасних винищувачах F-16 на американській військовій базі в Аризоні.

Орієнтовними термінами передачі винищувачів Україні називали першу половину 2024 року.