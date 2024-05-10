Тренажер повністю повтоюрює досвід польотів на винищувачі

Україна отримала перший тренажер винищувача F-16. Тренажер передала Чехія, повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук у п’ятницю, 10 травня.

За словами командувача Повітряних сил, перший тренажер F-16, який отримала Україна, передали в одну з бригад тактичної авіації ЗСУ. Наразі основний модуль тренажера готують до експлуатації українські фахівці.

«Дякую усім, хто допомагає Україні зміцнювати авіаційну компоненту. Звісно, що окрім самих F-16, нам треба створювати потужну навчально-матеріальну базу для нашої молоді. Закликаю наших союзників долучатися до цієї ініціативи», – повідомив Микола Олещук.

Нагадаємо, 22 березня українські пілоти завершили базовий курс навчання на F-16 у Великій Британії. Проходити поглиблену програму навчання українські військовослужбовці будуть у Франції.