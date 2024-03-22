Українські пілоти вивчали основи керування літаком

У Великій Британії десять українських пілотів завершили базовий курс навчання для польотів на винищувачах F-16. Далі українські льотчики продовжать навчання у Франції. Про це повідомили у міноборони Великої Британії у п’ятницю, 22 березня.

У межах базового курсу інструктори Повітряних сил Великої Британії навчали українських пілотів загальному керуванню літаком, польотам за приладами літака, низькорівневої навігації та пілотуванню в складі розширеного строю. Крім того, українці вивчали англійську мову, щоб підвищити взаємодію з повітряними силами НАТО, оскільки англійська є стандартизованою мовою міжнародних польотів.

«Я хотів би привітати цих відважних пілотів із завершенням початкової підготовки тут, у Великобританії… Ці пілоти пройшли одну з найкращих доступних тренувань і тепер на крок ближче до участі в боротьбі з незаконним вторгненням Путіна», – сказав міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

Далі українські пілоти навчатимуться у Франції. Там вони продовжать поглиблену льотну програму навчання, перш ніж перейти до навчання на самому літаку F-16.

У міноборони Великої Британії зазначили, що загалом з початку 2014 року близько 60 тисяч українських військових пройшли навчання у Сполученому Королівстві, з них 36 тисяч – від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Додамо, що за даними іноземних ЗМІ, перші винищувачі F-16 можуть з’явитися в українському небі вже у червні 2024 року. Наприкінці 2023 року речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що перша партія винищувачів F-16 для України буде модифікованою, покращенням літаків займаються підприємства у Європі та США.