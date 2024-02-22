Єнс Столтенберг розповів, за яких умов Україна зможе використовувати F-16 для ударів по території Росії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна після отримання винищувачів F-16 від союзників зможе завдавати ударів по військових цілях в Росії. І хоча таку можливість їй дає міжнародне право, однак це питання вирішуватимуть країни, що постачають авіацію, розповів він в інтерв’ю «Радіо Свобода».

За словами Столтенберга, кожен союзник вирішуватиме, чи постачати F-16 в Україну, і союзники мають різну політику.

«У різних союзників – дещо різна політика щодо цього. Але загалом… це збройна агресія Росії проти України з грубим порушенням міжнародного права. А за міжнародним законодавством, Україна має право на самооборону. І це включає також завдавання ударів по законних військових цілях – російських військових цілях за межами України. Це міжнародне право», – відповів він на питання, чи супроводжуватимуться винищувачі F-16 обмеженнями союзників.

Генсекретар НАТО також зауважив, що союзники дослуховуватимуться до фахівців, щоб визначити готовність до відправлення в Україну винищувачів F-16. За його словами, ефект від F-16 буде сильнішим, якщо пілоти будуть добре навчені, а екіпажі технічного обслуговування та інший допоміжний персонал добре підготовлені.

«Маємо прислухатися до військових експертів щодо того, коли саме будемо готові або коли союзники будуть готові почати надсилати F-16. Чим швидше, тим краще. Водночас це має бути ефективна зброя з добре підготовленими пілотами, з хорошими обслуговувальними системами в наявності в момент, коли ми надамо цей механізм Україні», – зазначив він.

На запитання, коли Україна зможе розмістити винищувачі F-16, Столтенберг сказав, що це неможливо сказати.

Додамо, що за даними іноземних ЗМІ, перші винищувачі F-16 можуть з’явитися в українському небі вже у червні 2024 року. Наприкінці 2023 року речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що перша партія винищувачів F-16 для України буде модифікованою, покращенням літаків займаються підприємства у Європі та США.