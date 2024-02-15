Надання дронів генсек анонсував на брифінгу НАТО

Країни-союзники України планують передати для потреб Сил оборони мільйон дронів. Передача безпілотників відбуватиметься в межах дронової коаліції для України, до якої ввійде низка країн, очолювана Великою Британією та Латвією, повідомив у четвер, 15 лютого, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

«Група союзників зібралася разом з метою передати Україні мільйон дронів», – заявив генсек НАТО.

Єнс Столтенберг додав, що 20 союзників по НАТО також домовилися про створення коаліції з розмінування. Коли саме країни-союзники планують розпочати передачу дронів та які країни долучаться до ініціативи, генеральний секретар НАТО не уточнив.

Зазначимо, частину безпілотників планують передати Велика Британія та Латвія, які 15 лютого домовилися очолити дронову коаліцію. За словами міністра оборони Великої Британії Гранта Шаппса, Україна отримає тисячі дронів західного, зокрема британського, виробництва.

Проект із надання дронів запустять коштом пакета на 200 млн фунтів стерлінгів, оголошеного у січні. На ці гроші країни планують закупити FPV-дрони для української армії.