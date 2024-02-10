Єнс Столтенберг вважає, що країнам НАТО треба активно готуватись до можливої конфронтації з РФ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що в разі перемоги Росії в Україні російська агресія може поширитися на інші держави, тож членам НАТО потрібно активно готуватись до можливої конфронтації. Про це Столтенберг сказав 10 лютого в інтерв’ю Welt am Sonntag.

Генсек НАТО заявив, що Альянс повинен «підготуватися до конфронтації з Росією, яка може тривати десятиліттями», а тому його членам потрібно швидше розширювати свою оборонну промисловість.

«Якщо Путін переможе в Україні, немає жодних гарантій, що російська агресія не пошириться на інші країни», – попередив генсек НАТО.

Для стримування російської агресії, на думку Столтенберга, потрібно й далі підтримувати Україну та інвестувати у військовий потенціал НАТО, оскільки Росія вже готує свою економіку до тривалої війни.

«Нам потрібно швидше відновити і розширити нашу промислову базу, щоб ми могли збільшити поставки в Україну і поповнити наші власні запаси. Це означає перехід від повільного виробництва в мирний час до швидкого виробництва, як це необхідно під час конфлікту», – пояснив генсек.

До слова, низка країн НАТО останнім часом також попереджала про ризик агресії Росії у найближчому майбутньому. Головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден та міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін заявили, що усі громадяни країни мають бути готовими до війни.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив у січні, що Альянс повинен готуватися до нападу Росії на країну НАТО протягом 5-8 років. Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен був ще менш оптимістичним у своїх прогнозах, зазначивши, що Росія може напасти на НАТО через 3-5 років.