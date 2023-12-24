Перша партія винищувачів F-16 для України буде модифікованою, покращенням літаків займаються підприємства у Європі та США. Про це 23 грудня повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, союзники наразі готують до передачі першу партію винищувачів.

«Все йде за планом, як передбачено домовленостями з нашими партнерами у рамках створеної коаліції, вони допомагають нам переходити на новий тип літака для нас – F-16», – зазначив Ігнат.

F-16, які отримає Україна, будуть модифіковані, оскільки країни, які мають на озброєнні ці винищувачі, покращували їх «у міру своїх можливостей».

«Модифікація розподіляється на так звані блоки: блок 15, 20, 30 і аж до 70. Кожен літак покращувався у міру можливостей країни, тому що модернізація – процес непростий. Замінюється певна кількість обладнання бортового літака, в основному, це радар (бортова радіолокаційна станція), який дозволяє бачити противника здалеку і супроводжувати більшу кількість повітряних цілей», – сказав Ігнат.

Речник Повітряних сил додав, що Україні потрібно «краще бачити противника», а також ворожі цілі у небі – крилаті ракети чи БпЛА. За його словами, F-16 допоможе Україні в ефективнішому знищенні повітряних цілей.

Раніше стало відомо, що уряд Нідерландів ухвалив рішення щодо підготовки перших 18 винищувачів F-16 до передачі Україні. Зауважимо, що за раніше досягненими домовленостями загалом від Нідерландів та Данії Україна має отримати 42 літаки.