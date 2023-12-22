Уряд Нідерландів ухвалив рішення щодо підготовки перших 18 винищувачів F-16 до передачі Україні. Про це у п’ятницю, 22 грудня, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомив президента України Володимира Зеленського.

У своєму дописі у соцмережі Х він наголосив, що поставки F-16 є одним із найважливіших зобов’язань щодо військової підтримки України». Прем'єр-міністр також зазначив, що перед фактичною поставкою літаків необхідно виконати багато критеріїв, зокрема вимоги до персоналу та інфраструктури.

«Своїм рішенням Нідерланди підтверджують, що залишаються відданими наданню Україні необхідної підтримки в боротьбі з російським агресором», – написав глава уряду.

Марк Рютте також згадав ухвалене минулого тижня рішення Європейської Ради розпочати переговори про вступ з Україною.

«Прогрес, якого досягла Україна, є вражаючим, і Нідерланди готові допомогти їй продовжити реформи, необхідні в процесі вступу», – зазначив прем'єр-міністр Нідерландів.

Своєю чергою, президент Україні Володимир Зеленський зазначив, що під час телефонної розмови з Рютте подякував йому за активну підтримку Нідерландами початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу та наголосив на важливості швидкого надання Києву довгострокової допомоги на суму 50 млрд євро.

«Ми обговорили розвиток подій на фронті, ситуацію в Чорному морі та поточні військові потреби України, включно з артилерією, безпілотниками та системами протиповітряної оборони», – повідомив український президент.

Зауважимо, що за раніше досягненими домовленостями загалом від Нідерландів та Данії Україна має отримати 42 літаки.

Як інформував ZAXID.NET, у червні 2023 року міністерство оборони Нідерландів повідомило, що придбає чотири радіолокаційні системи пасивного спостереження VERA-EG вартістю 150 млн євро для України. Ці радари можна використовувати, зокрема, для виявлення, локалізації, відстеження та ідентифікації повітряних, наземних і морських цілей.

3 листопада під час візиту до України міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила, що до середини 2024 року Нідерланди нададуть Україні пакет військової допомоги на 500 млн євро. З цих грошей близько 260 млн євро буде витрачено на артилерійські снаряди, ще 240 млн євро – на боєприпаси для танків. А вже 17 листопада стало відомо, що Нідерланди виділять Україні додаткові 2 млрд євро військової допомоги.