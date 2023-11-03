Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен оголосила про пакет військової допомоги для України

Нідерланди до середини 2024 року нададуть Україні пакет військової допомоги на 500 мільйонів євро. Про це заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен під час дводенного візиту в Україну, повідомило нідерландське видання Het Parool.

За словами Кайси Оллонґрени, близько 260 мільйонів євро буде витрачено на артилерійські снаряди, ще 240 мільйонів євро – на боєприпаси для танків.

Нідерланди надаватимуть військову допомогу Україні «стільки, скільки це необхідно», додала Оллонґрен. Під час візиту в Україну міністерка оборони Нідерландів відвідала Харків і Київ, вона мала зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, у червні 2023 року міністерство оборони Нідерландів повідомило, що придбає чотири радіолокаційні системи пасивного спостереження VERA-EG вартістю 150 мільйонів євро для України. Ці радари можна використовувати, зокрема, для виявлення, локалізації, відстеження та ідентифікації повітряних, наземних і морських цілей.

До слова, у середу, 1 листопада, уряд Німеччини оголосив про черговий пакет військової допомоги. Українські військові отримають техніку, дрони та транспорт.