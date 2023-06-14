Радіолокаційна система для ППО VERA-NG від компанії ERA

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен у середу, 14 червня, оголосила про внесок у зміцнення протиповітряної оборони України на тлі регулярних атак Росії.

Про це йдеться в листі Оллонгрен до парламенту Нідерландів, пише «Європейська правда».

Серед іншого, Міністерство оборони Нідерландів придбає чотири радіолокаційні системи пасивного спостереження VERA-EG вартістю 150 мільйонів євро для України. Ці радари можуть бути використані, зокрема, для виявлення, локалізації, відстеження та ідентифікації повітряних, наземних і морських цілей. «Таким чином, Нідерланди роблять свій внесок в інтегровану протиповітряну оборону України», – наголосила міністерка.

Вона також нагадала, що міністри оборони країн Об’єднаних експедиційних сил під керівництвом Великої Британії домовились витратити 107 млн євро з Міжнародного фонду для України на зміцнення ППО Києва.

«Крім того, завтра на засіданні Контактної групи з питань оборони України буде оголошено, що Нідерланди виділяють 40 мільйонів євро на закупівлю обладнання для протиповітряної оборони в межах багатостороннього партнерства, яке буде доставлено в Україну в найкоротші терміни», – додала вона.

Як зазначає «Мілітарний», система VERA-NG складається з трьох ресиверів сигналів випромінювання 360-градусного охоплення. Розрахунки системи передають бойовим постам ППО дані щодо виявлених цілей з координатами дальності, азимуту та висоти. Дальність роботи системи – 400 кілометрів із точністю до 20 метрів.