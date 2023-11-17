Нідерланди виділять Україні ще 2 млрд євро

У 2024 році уряд Нідерландів передасть Україні додаткові 2 млрд євро військової допомоги. Про це у п’ятницю, 17 листопада, заявила очільниця міністерства оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, повідомляє Reuters.

За словами міністерки, це рішення означає те, що підтримка України у війні проти Росії залишається непохитною.

Ці гроші – частина ширшого пакета допомоги, який Нідерланди нададуть Україні у 2024 році, що включає початкові 102 млн євро на реконструкцію та гуманітарну допомогу, які будуть збільшені протягом року в разі потреби.

Кайса Оллонгрен зазначила, що після прийняття останнього пакета загальна сума підтримки, яку Нідерланди надали Україні, становить близько 7,5 млрд євро.

«Для мене найбільш важливим є те, що наступного року ми надамо додатково 2 мільярди євро на військову допомогу. Це збереже нашу підтримку України і забезпечить її безперервність, що є критично важливим для України», – сказала Кайса Оллонгрен.

Нагадаємо, 3 листопада 2023 року під час візиту до України міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила, що до середини 2024 року Нідерланди нададуть Україні пакет військової допомоги на 500 млн євро. З цих грошей близько 260 млн євро буде витрачено на артилерійські снаряди, ще 240 млн євро – на боєприпаси для танків.

У червні 2023 року міністерство оборони Нідерландів повідомило, що придбає чотири радіолокаційні системи пасивного спостереження VERA-EG вартістю 150 млн євро для України. Ці радари можна використовувати, зокрема, для виявлення, локалізації, відстеження та ідентифікації повітряних, наземних і морських цілей.

До слова, у середу, 1 листопада, уряд Німеччини оголосив про черговий пакет військової допомоги. Українські військові отримають техніку, дрони та транспорт.