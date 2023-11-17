Загалом звільнено вже 5 км² територій лівобережжя

Сили оборони досягли успіхів на лівому березі Херсонщини, провівши низку успішних операцій. Українським військовослужбовцям вдалося закріпитися на кількох плацдармах лівобережжя Дніпра, повідомили у п’ятницю, 17 листопада, у прес-службі Морської піхоти. Пізніше інформацію про закріплення на позиціях підтвердив Генштаб ЗСУ.

«У результаті заздалегідь спланованих заходів щодо відсічі широкомасштабної збройної агресії російської федерації, Сили оборони України провели серію успішних дій на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку. Завдяки мужності та професійності українським морським піхотинцям, у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони, вдалося закріпитися на декількох плацдармах», – повідомили у прес-службі Морської піхоти.

З початку дій українських підрозділів на лівобережжі росіяни зазнали значних втрат як у живій силі, так і в техніці. Під час боїв на лівому березі Херсонщини окупанти втратили щонайменше 1216 військовослужбовців, 178 дронів та 89 артсистем.

Статистика російських втрат під час бойових дій на Херсонщині

Військовослужбовці зазначили, що морські піхотинці здійснюють вогневі ураження на лівому березі Херсонського напрямку та проводять дії для знищення ворога на тимчасово окупованих територіях.

За даними DeepStateMap, на лівому березі Херсонщини вже є звільнені території. Зокрема, йдеться про понад 5 км² лівобережжя поблизу Антонівки. Ще 186 км² наразі перебувають у невідомому статусі.

Ситуація на лівобережжі Херсонщини / Фото DeepStateMap

Пізніше інформацію про успішні бойові дії на лівобережжі підтвердили у прес-службі Генштабу ЗСУ. Однією з головних цілей українських бійців є відтіснення ворога якомога далі від правого берега, щоб убезпечити цивільне українське населення від обстрілів.

«Підрозділам Збройних Сил України вдалося вибити росіян з зайнятих ними позицій на лівому березі Дніпра та закріпитися там. Проводяться диверсійні, рейдові та розвідувальні дії», – повідомили у прес-службі Генштабу.

Нагадаємо, 8 листопада аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що українські війська перекинули бронетехніку на лівий берег Херсонської області. Зокрема, мілітарні блогери поширили фото, на якому нібито гусенична транспортна машина-амфібія (ПТС) перевозить БМП ЗСУ на лівий берег біля Кринок (30 км на північний схід від Херсона та 2 км від Дніпра). До 17 листопада офіційних коментарів щодо дій українських бійців на лівобережжі Дніпра не було.