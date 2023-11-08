Українські війська перекинули бронетехніку на лівий берег Херсонської області. Наразі там може діяти до кількох сотень українських військовослужбовців, інформують аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як йдеться у зведенні, 6 листопада російські мілблогери поширили фото, на якому нібито гусенична транспортна машина-амфібія (ПТС) перевозить БМП ЗСУ на лівий берег біля Кринок (30 км на північний схід від Херсона та 2 км від Дніпра).

Російські джерела стверджують, що українські війська перекинули обмежену кількість бронетехніки на східний (лівий) берег Херсонської області та продовжують більш масштабні, ніж зазвичай, наземні операції за участю легкого піхотного угруповання приблизно батальйонного розміру.

Інші воєнкори припускають, що українська БМП самостійно форсувала Дніпро біля Кринок. Вони ж поширили окремі кадри, на яких нібито видно знищений західний БТР у невстановленому місці на східному березі.

Вони стверджують, що на лівому березі в районі Кринок наразі діють понад 300 українських військовослужбовців, які утримують позиції в центрі цього села і прилеглих районах.

Як зазначається, бойові дії тривали під Кринками, а також поблизу населених пунктів Пойма, Піщанівка та Підстепне. Водночас не уточнюється, чи українські спроби наступу 6 і 7 листопада були більш масштабними, ніж у попередні дні.

Аналітики нагадують, що Сили оборони, ймовірно, провели початкові атаки через річку Дніпро на східний (лівий) берег Херсонської області 17 і 18 жовтня. На їхню думку, угруповання українських сил чисельністю в батальйон на східному березі свідчить про те, що інтенсивні зусилля Росії по блокуванню вздовж річки Дніпро не завадили ЗСУ перекинути додатковий особовий склад і матеріальні засоби на позиції на східному березі.