Винищувачі F-16 для України будуть надходити поступово

Нідерланди розпочнуть передачу перших винищувачів F-16 для України вже цього літа – відразу після того, як постачання літаків почне Данія. Про це розповіла міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен в інтерв’ю «Європейській правді», опублікованому у середу, 12 червня.

За її словами, уже з літа 2024 року перші F-16 будуть доставлені в Україну, і відтоді постачання цих бойових літаків буде поставлене «на потік».

«Літаків буде дедалі більше, і це зміцнюватиме ваші Повітряні сили… Я не можу назвати дату, тому кажу: цього літа. Зараз ми йдемо за таким планом. При цьому спершу ви отримаєте літаки від Данії. Ми будемо після Данії, але це – спільний план», – наголосила міністерка.

Коментуючи готовність української інфраструктури до приймання літаків Оллонгрен відзначила, що «Україна на правильному шляху»

Міністерка закордонних справ висловила припущення, що F-16 самі по собі не змінять хід війни, але вони «зроблять ваші повітряні сили й вашу протиповітряну оборону набагато сильнішими».

«Ці винищувачі будуть надходити поступово. Бойове використання покаже їхню ефективність. Воно суттєво зміцнить Повітряні сили, і у якийсь момент це може призвести до вашої переваги в повітрі. Але це не може статися відразу, як ви отримаєте перші F-16. Тож, якщо хтось очікує негайного ефекту, то я раджу ставитися більш реалістично», – відзначила Оллонгрен.

Глава оборонного відомства Нідерландів також повідомила, що її країна розглядає постачання Україні додаткової системи ППО Patriot.

Що відомо про F-16 для України

Нагадаємо, торік у травні президент США Джо Байден схвалив тренування українських пілотів на американських винищувачах F-16. Тоді повідомлялося, що навчання відбуватимуться в Європі, але американський персонал братиме участь у навчанні разом із союзниками та партнерами в Європі.

20 серпня 2023 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримає 42 винищувачі F-16 від Нідерландів і Данії. А наприкінці осені у Румунії відкрили центр навчання пілотів F-16, зокрема українців.

Нещодавно американське видання Politico повідомило, що перша група українських пілотів закінчила навчання на сучасних винищувачах F-16 на американській військовій базі в Аризоні.

До слова, начальник авіації командування Повітряних сил Збройних сил України Сергій Голубцов розповів, що деякі винищувачі F-16, які Україна отримає від західних партнерів, зберігатимуться на іноземних авіабазах, щоб уникнути ймовірних російських ударів.