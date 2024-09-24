Нідерланди оголосили про новий пакет підтримки для України на суму у 209,5 млн євро, спрямований на відновлення критичної інфраструктури. Про це повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп у Х (Twitter) 23 вересня.

За словами міністра, новий пакет буде спрямований на відновлення критичної інфраструктури, включно через ЄБРР, та надання гуманітарної допомоги. Окрім цього, Королівство Нідерландів внесе 45 млн євро до Фонду підтримки енергетики України та фінансуватиме постачання необхідного обладнання.

«Поки ми збираємося в Нью-Йорку, українці готуються до однієї з найсуворіших зим у своїй історії. Щоб вистояти, Україні потрібна енергія. На сьогоднішній зустрічі з міністрами закордонних справ G7 та партнерами, включаючи (міністра закордонних справ України) Андрія Сибігу, я наголосив, що ми повинні об'єднати зусилля, щоб забезпечити її», – зазначив Каспар Велдкамп.

Допомога країн-партнерів України для проходження зими

Зазначимо, низка європейських країн запропонували свою допомогу Україні під час опалювального сезону. Так Данія виділила Україні 16 млн євро для посилення енергетичної інфраструктури. Гроші спрямують закупівлю обладнання та ремонт енергетичних об'єктів.

Німеччина також погодила виділення Україні додаткових 100 млн євро для протидії російським атакам на енергосистему взимку. Уряд Швеції схвалив виділення додаткових 500 млн шведських крон (близько 43,9 млн євро) на підтримку тепло- та електропостачання в Україні. На виділені гроші встановлять дві газові турбіни для виробництва електроенергії, які зможуть забезпечити електроенергією 185 тис. споживачів.

В Литві розбирають цілу теплову електростанцію (ТЕЦ) з метою перевезення її частинами до України та подальшої відбудови, повідомив «УНІАН» з посиланням на заяву президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Окрім цього, ще 160 млн євро на підтримку української енергетики виділить Європейська комісія. Кошти передбачають 60 млн євро гуманітарної допомоги на укриття й обігрівачі, і ще близько 100 млн євро на ремонтні роботи й відновлювальні джерела енергії. А США виділять Україні 800 млн доларів для відновлення постраждалого внаслідок російських атак енергетичного сектору.