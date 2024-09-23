Наслідки російської атаки на ДніпроГес

Уряд Данії вирішив допомогти Україні ліквідувати наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру. Для цього країна передасть Україні 130 млн данських крон [понад 16 млн євро]. Про це йдеться у повідомленні данського міністерства клімату та енергетики, опублікованому у понеділок, 23 вересня.

Пресслужба данського відомства зазначає, що про виділення допомоги для відновлення української енергетики оголосив міністр клімату та енергетики Ларс Аагаард під час засідання «Групи семи».

«Армія Путіна не тільки порушує українські кордони, а й порушує правила ведення війни масованими атаками на українську енергетику. Взимку багато українців можуть залишитися без тепла та світла. Крім того, українські енергетики, які невтомно займаються своєю роботою, потрапляють під російські обстріли. Ми маємо зробити все можливе, щоб українська енергетична система була якомога міцнішою», – наголосив данський міністр Ларс Аагаард.

Данія надасть Україні фінансову допомогу у межах програм Міністерства закордонних справ. Гроші спрямують закупівлю обладнання та запасних частин, а також на оплату ремонтних робіт.

У відомстві зазначили, що це один із найбільших фінансових внесків Данії, що спрямований на відновлення української енергетики.

Нагадаємо, 26 серпня, росіяни здійснили одну із наймасованіших атак на українську енергетику. Застосувавши для цього, зокрема, касетні ракети, якими цілили по українських енергетичних розподільчих підстанціях.