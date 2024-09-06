Сили оборони підсилять ще 77 танків Leopard 1A5

Німеччина разом з Данією і Нідерландами передадуть Силам оборони 77 танків Leopard 1A5. Окрім того, Берлін надасть Україні ще 12 гаубиць Panzerhaubitze 2000. Про це розповів міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на засіданні Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн» 6 вересня, повідомляють Spiegel та Tagesschau.

Під час свого виступу Пісторіус зазначив, що союзники «хочуть якомога швидше» передати українській армії 77 основних бойових танків Leopard 1A5. Також Німеччина передасть Україні 12 самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 на суму 150 млн євро. Шість машин із дальністю дії понад 30 км направлять в Україну цього року, ще шість – у 2025 році.

САУ Panzerhaubitze 2000 на озброєнні українських військових влітку 2022 року (Фото «Радіо Свободи»)

Зазначимо, Німеччина залишається одним з найбільших донорів України з часу повномасштабного вторгнення. Берлін надав Україні матеріальної допомоги на суму близько 28 млрд євро, включно з вже наданим та обіцяним озброєнням. 4 вересня канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував передачу Україні 17 систем ППО IRIS-T: чотири системи відправлять до кінця цього року, решту передаватимуть у 2025 році.

Засідання «Рамштайн»: що відомо

Нагадаємо, 6 вересня, на базі військово-повітряних сил США «Рамштайн» у Німеччині відбувається 24 засідання Контактної групи з оборони України. На ньому присутні міністри оборони з понад 50 країн, а очолює групу глава Пентагона Ллойд Остін. На засіданні очільник Пентагона анонсував новий пакет військової допомоги Україні від США на 250 млн євро.

Окрім Пісторіуса та Остіна, серед інших присутній президент України Володимир Зеленський. Під час свого виступу український президент закликав союзників дозволити використання далекобійних ракет для атак військових цілей в Росії. Також він наголосив на гострій потребі Збройних сил у винищувачах F-16 та засобах ППО. На думку Володимира Зеленського, західні союзники повинні ігнорувати «червоні лінії» президента Росії Володимира Путіна.