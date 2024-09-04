Шольц повідомив про велике замовлення на системи протиповітряної оборони для України

Німеччина замовила 17 систем протиповітряної оборони IRIS-T для України на додачу до семи, які Сили оборони отримали раніше. Чотири з них будуть відправлені до кінця цього року, а решта – у 2025 році. Про це пише Bloomberg з посиланням на виступ канцлера Німеччини Олафа Шольца на базі ВПС на північному узбережжі поблизу Кіля 4 вересня.

«Це свідчить про те, що німецька підтримка України не припиняється. Ми спланували все заздалегідь і вчасно забезпечили контракти й фінансування, щоб Україна могла і надалі повністю покладатися на нас», – сказав Шольц.

За словами урядовця, до 2026 року Україна отримає 24 системи IRIS-T від Німеччини – по 12 систем середньої й меншої дальностей. Він також зазначив, що поставлені раніше в Україну сім перехоплювачів IRIS-T вже допомогли збити понад 250 російських ракет, дронів і врятувати багато життів.

Зазначимо, Німеччина залишається одним з найбільших донорів України з часу повномасштабного вторгнення. Берлін надав Україні матеріальної допомоги на суму близько 28 млрд євро, включно з вже наданим та обіцяним озброєнням. Таким чином Німеччина залишається найбільшим європейським військовим донором України та другим донором за загальними обсягами після США.

Як повідомляв ZAXID.NET, уночі 4 вересня російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні, застосувавши ударні безпілотники, крилаті та аеробалістичні ракети. З випущених 42 повітряних цілей Повітряним силам вдалося знищити три ракети «Іскандер-К» та чотири ракети Х-101. Крім того, над Україною збили більшість дронів – 22 з 29.

У межах цієї атаки росіяни завдали два ракетних удари по житловій забудові Львова. Унаслідок влучання загинули семеро людей, до лікарень звернулось 64 людей, серед них 8 дітей. З-під завалів надзвичайники врятували 12 людей. За даними ДСНС, у місті пошкоджено понад півсотні будинків. Окрім того, вибухи пролунали у Кривому Розі – там росіяни влучили у місцевий готель та пошкодили житлову забудову. Внаслідок атаки постраждали п’ятеро людей, серед них – 10-річна дитина.