Під час нічної атаки росіяни випустили 42 повітряні цілі по Україні
ППО вдалося збити 22 БпЛА та сім крилатих ракет
У ніч на середу, 4 вересня, російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні, застосувавши ударні безпілотники, крилаті та аеробалістичні ракети. Загалом під час атаки росіяни випустили 42 повітряні цілі, повідомили у пресслужбі Повітряних сил.
За даними українських військовослужбовців, окупанти випустили:
- дві аеробалістичні ракети Х-47 М2 «Кинджал» із літаків МіГ-31К з Тульської області Росії;
- дві крилаті ракети Х-22 із літаків Ту-22М3 над Чорним морем;
- три крилаті ракети «Іскандер-К» з тимчасово окупованого Криму;
- шість крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС з Волгоградської області Росії;
- 29 ударних дронів типу Shahed-131/136 з Курської області Росії.
Українській ППО вдалося знищити три «Іскандер-К» та чотири ракети Х-101. Крім того, над Україною збили більшість дронів – 22 з 29.
«Шість ударних безпілотників локаційно втрачено (імовірно подавлені РЕБ), один – полетів у Білорусь», – повідомили у пресслужбі Повітряних сил.
Результат роботи ППО у ніч на 4 вересня
За даними військовослужбовців, ППО працювала у десятьох областях:
- Львівській,
- Івано-Франківській,
- Чернігівській,
- Дніпропетровській,
- Волинській,
- Тернопільській,
- Київській,
- Житомирській,
- Полтавській,
- Сумській.
Наслідки російської атаки 4 вересня
Вранці 4 вересня у Львові пролунали вибухи – влада міста повідомила про влучання по житловій забудові. За даними ДСНС, у місті пошкоджено понад півсотні будинків. Щонайменше 45 людей отримали поранення, семеро – загинули внаслідок ворожої атаки, троє з них – діти.
Крім того, вибухи пролунали у Кривому Розі – там росіяни влучили у місцевий готель та пошкодили житлову забудову. Внаслідок атаки постраждали п’ятеро людей, серед них – 10-річна дитина.