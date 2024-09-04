Наслідки нічного обстрілу Львова

У ніч на середу, 4 вересня, російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні, застосувавши ударні безпілотники, крилаті та аеробалістичні ракети. Загалом під час атаки росіяни випустили 42 повітряні цілі, повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

За даними українських військовослужбовців, окупанти випустили:

дві аеробалістичні ракети Х-47 М2 «Кинджал» із літаків МіГ-31К з Тульської області Росії;

дві крилаті ракети Х-22 із літаків Ту-22М3 над Чорним морем;

три крилаті ракети «Іскандер-К» з тимчасово окупованого Криму;

шість крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС з Волгоградської області Росії;

29 ударних дронів типу Shahed-131/136 з Курської області Росії.

Українській ППО вдалося знищити три «Іскандер-К» та чотири ракети Х-101. Крім того, над Україною збили більшість дронів – 22 з 29.

«Шість ударних безпілотників локаційно втрачено (імовірно подавлені РЕБ), один – полетів у Білорусь», – повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Результат роботи ППО у ніч на 4 вересня

За даними військовослужбовців, ППО працювала у десятьох областях:

Львівській,

Івано-Франківській,

Чернігівській,

Дніпропетровській,

Волинській,

Тернопільській,

Київській,

Житомирській,

Полтавській,

Сумській.

Наслідки російської атаки 4 вересня

Вранці 4 вересня у Львові пролунали вибухи – влада міста повідомила про влучання по житловій забудові. За даними ДСНС, у місті пошкоджено понад півсотні будинків. Щонайменше 45 людей отримали поранення, семеро – загинули внаслідок ворожої атаки, троє з них – діти.

Крім того, вибухи пролунали у Кривому Розі – там росіяни влучили у місцевий готель та пошкодили житлову забудову. Внаслідок атаки постраждали п’ятеро людей, серед них – 10-річна дитина.