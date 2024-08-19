Німеччина продовжить допомагати Україні «допоки це буде потрібно». Про це у понеділок, 19 серпня, повідомив речник Міністерства закордонних справ Німеччини Себастьян Фішер.

Заступник речника уряду Вольфганг Бюхнер заявив, що ніхто, і перш за все російський президент, не повинен розраховувати на те, що Берлін відмовиться від допомоги Україні. Ці запевнення пролунали після суботньої публікації газети FAZ, яка повідомила, що ні в поточному, ні в майбутньому бюджеті Німеччини не передбачено жодних нових коштів на допомогу Україні. Як писала газета, якщо у бюджеті на 2024 рік передбачено 7,5 млрд євро на військову підтримку України, то у проекті бюджету на 2025 рік ця сума має бути зменшена до 4 млрд євро.

Речник уряду визнав, що скорочення допомоги у бюджеті справді планується, але ці гроші компенсують за рахунок відсотків від заморожених російських активів.

«Німеччина залишається повністю відданою справі допомоги Україні, і слова канцлера про те, що підтримка України триватиме доти, доки це буде необхідно, залишаються в силі. Ніхто, і перш за все російський президент, не повинен розраховувати на те, що ми відступимо», – заявив заступник речника уряду Вольфганг Бюхнер.

«Уряд Німеччини надасть Україні необхідну підтримку для успішного продовження її боротьби за свободу, самовизначення і незалежність», – додав речник Міністерства закордонних справ Себастьян Фішер.

Вольфганг Бюхнер заявив, що німецький уряд сподівається реалізувати план, прийнятий на нещодавньому саміті G7 в Італія, до кінця цього року. Лідери семи країн групи вирішили запустити програму допомоги Україні на суму 50 млрд доларів. Кредити на цю суму мають бути надані Україні країнами G7, а потім профінансовані за рахунок відсотків від обороту заморожених російських активів.

Речник зазначив, що передбачені в німецькому бюджеті гроші, як і раніше, забезпечують Німеччині перше місце серед європейських країн, які підтримують Україну. Цьогорічний бюджет передбачає виділення 7,5 млрд євро, а у проекті бюджету на 2025 рік заплановано 4 млрд євро.

Цього року Німеччина має намір надати Україні чотири системи протиповітряної оборони IRIS, 10 танків Gepard, 16 гаубиць і 10 танків Leopard, а також безпілотники та боєприпаси. У Німеччині тренуються 10 тис. українських солдатів.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вже давно вимагає збільшення фінансування Бундесверу і допомоги Україні, але його пропозиції здебільшого залишаються без уваги.

Нагадаємо, щоденна газета Frankfurter Allgemeine Zeitung повідомила у суботу про лист міністра фінансів Крістіана Лінднера до міністра оборони Пісторіуса і глави МЗС Анналіни Бербок про заборону нових фінансових зобов'язань для України, які перевищать суму раніше виділених в бюджеті грошей.

«Будь ласка, не перевищуйте верхні ліміти», – написав міністр. На думку авторів статті, залучення коштів з активів російських банків не є однозначним.

Реагуючи на інформацію ЗМІ, Міністерство фінансів висловило в суботу готовність до переговорів у разі, якщо будуть представлені «конкретні та обґрунтовані потреби».

Інформація про скорочення допомоги Україні до рівня раніше виділених коштів викликала різку критику з боку опозиції, а також представників урядової коаліції. Не обійшлося без критики і в німецьких ЗМІ.

«Ми повинні продовжувати підтримувати Україну, – закликав прем'єр-міністр землі Північний Рейн-Вестфалія Хендрік Вуст (ХДС). «Це означає залишити Україну напризволяще», – заявив експерт ХДС з питань безпеки Родеріх Кізеветтер.

Депутат СДПН Міхаель Рот розцінив обмеження як «смертельний сигнал», надісланий Україні. Він наголосив, що Київ потребує повної підтримки свого найважливішого військового союзника в Європі – Німеччини – через наступ, який він веде проти росіян. Зменшення допомоги Україні також розкритикували зелені політики.

Оглядач Sueddeutsche Zeitung попередив, що радіти такій новині може лише одна людина – російський диктатор. «Путін лише чекає на сигнали, які він зможе представити як відхід Заходу», – оцінив Георг Ісмар.

Вольфганг Бюхнер назвав «інсинуацією» припущення про те, що заборона перевитрат є частиною передвиборчої кампанії у східнонімецьких землях Тюрінгії, Саксонії та Бранденбурзі, де у вересні відбудуться вибори до місцевих парламентів. Там найбільшу підтримку виборців має правопопулістська AfD, яка вимагає негайного припинення поставок зброї в Україну. Ідентичну позицію займає ультраліва BSW, чия підтримка в опитуваннях також зростає. Антивоєнні та проросійські настрої сильні серед мешканців колишньої НДР.

Окрім того, у понеділок, 19 серпня, Німеччина повідомила про передачу чергового пакета допомоги Україні, який включає: