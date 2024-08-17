Німеччина є одним із лідером у Європі з надання військової допомоги Україні

Німецький уряд планує обмежити військову допомогу Україні, оскільки згідно з поточним бюджетним плануванням федерального уряду, грошей на це немає. Натомість Німеччина сподівається надалі фінансувати поставки зброї Україні за допомогою заморожених російських активів. Про це пише Deutsche Welle з посиланням на німецьку газету Frankfurter Allgemeiner Sonntagszeitung (FAS) в суботу, 17 серпня.

За даними газети, міністр фінансів Крістіан Лінднер ще 5 серпня повідомив міністра оборони Бориса Пісторіуса, що Україні буде асигнована лише та допомога, яка уже була затверджена, жодні інші нові замовлення не будуть схвалені. Замість цього Німеччина планує фінансувати поставки зброї за допомогою заморожених активів російського центрального банку.

За останніми даними, близько 300 млрд доларів були заморожені союзниками України по всьому світу через війну Росії проти України, і країни G7 на своєму саміті в Італії вирішили використати надходження від цих грошей для фінансування 50-мільярдного кредиту для Києва. Утім наразі невідомо, чи юридично це взагалі можливо і наскільки швидко гроші можуть бути використані на потреби України, зазначає видання.

FAS пише, що заборона на нову допомогу Києву уже діє. Зокрема нещодавно бюджетний комітет Бундестагу не зміг профінансувати наявну систему протиповітряної оборони IRIS-T всупереч бажанню міністра оборони Бориса Пісторіуса.

«Для України ситуація також може незабаром погіршитися, оскільки запланована військова підтримка буде скорочена майже вдвічі наступного року, а згодом – до менш ніж десятої частини від нинішньої суми до 2027 року», – ідеться у статті.

У результаті, припускає видання, Німеччині не вдасться надати Україні необхідну додаткову військову допомогу на суму майже чотири млрд євро цього року, хоча промисловість могла б забезпечити необхідні поставки.

Додамо, Німеччина є одним із лідером серед європейських країн у наданні військової допомоги Україні. У 2024 році Берлін виділив на військову підтримку України близько восьми млрд євро. На наступний рік затверджено виділення близько чотирьох млрд євро.

Раніше ZAXID.NET оприлюднив список військової допомоги, яку німецьке Міністерство оборони передасть на потреби Збройних сил до кінця 2024 року. До пакета увійшли зенітно-ракетні комплекси, безпілотники, десятки танків Leopard та інше.