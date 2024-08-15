Україна отримає зенітно-ракетні комплекси, пускові установки, дрони та інше

Міністерство оборони Німеччини оприлюднило список військової допомоги, яку передасть на потреби Збройних сил України до грудня 2024 року. До пакета увійшли зенітно-ракетні комплекси, безпілотники, десятки танків Leopard тощо. Список допомоги опублікували на сторінці проєкту German Aid to Ukraine у четвер, 15 серпня.

До грудня 2024 року Україна отримає від Німеччини:

2 ЗРК IRIS-T SLM;

4 пускові установки IRIS-T SLS;

10 ЗСУ Gepard;

12 САУ PzH 2000;

4 САУ Zuzana;

Невідома кількість САУ RCH 155;

БПЛА та системи для боротьби із дронами;

30 танків Leopard 1A5;

400 (!) броньованих військових автівок.

Крім того, Німеччина планує передати Україні різні автомобілі: позашляховики, пікапи та мінівени. До пакета допомоги також увійдуть вантажівки та автоцистерни. Також Україна отримає один польовий шпиталь та медичні матеріали.

Зазначимо, що Німеччина одна із країн, яка регулярно виділяє та передає Україні гуманітарну та військову допомогу. За даними представництва Німеччини в Україні, загалом станом на липень 2024 року країна надала або виділила на наступні роки військової допомоги для України на 28 млрд євро.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що німецький уряд профінансує виробництво восьми польових операційних для України. Їх німецька виготовить та поставить німецька оборонна компанія Rheinmetall. Крім того, українські медики пройдуть навчання у Німеччині, яке триватиме тиждень.