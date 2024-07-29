Німеччина та Данія передали Україні ще одну партію танків Leopard 1A5
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Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. Туди ввійшли танки Leopard 1 A5, які німецька сторона передала спільно з Данією. Про це у понеділок, 29 липня, повідомили на сайті німецького уряду.
Як розповіли у відомстві, до нового пакету увійдуть:
- 21 тис. снарядів для ЗРК Gepard;
- вісім танків Leopard 1 A5 (Німеччина передала спільно з Данією);
- десять надводних дронів;
- дві ремонтно-евакуаційні бронемашини Bergepanzer;
- десять наземних радарів;
- 24,8 тис. шоломів;
- один польовий госпіталь.
Згідно з переліком наданої військової допомоги, станом на 29 липня Україна отримала від Німеччини 58 танків Leopard 1A5, тоді як раніше їх було 50.
Зауважимо, що Німеччина є одним з європейських лідерів у військовій допомозі Україні. ФРН передала українському війську танки Leopard 1 і Leopard 2 різних модифікацій, системи ППО IRIS-T і Patriot, РСЗВ MARS II та M142 HIMARS, БМП Marder і самохідні зенітні установки Gepard, велику кількість бронетехніки й автотехніки та багато іншого. Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україну прибув Patriot з Німеччини.
Нагадаємо, також сьогодні стало відомо, що США оголосили про новий пакет безпекової допомоги для України у розмірі до 200 млн доларів за програмою спеціальних президентських повноважень. Безпекова допомога включатиме засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси Himars, мінометні снаряди, протитанкові ракети Javelin.