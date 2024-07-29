Танки Leopard 1 A5

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. Туди ввійшли танки Leopard 1 A5, які німецька сторона передала спільно з Данією. Про це у понеділок, 29 липня, повідомили на сайті німецького уряду.

Як розповіли у відомстві, до нового пакету увійдуть:

21 тис. снарядів для ЗРК Gepard;

вісім танків Leopard 1 A5 (Німеччина передала спільно з Данією);

десять надводних дронів;

дві ремонтно-евакуаційні бронемашини Bergepanzer;

десять наземних радарів;

24,8 тис. шоломів;

один польовий госпіталь.

Згідно з переліком наданої військової допомоги, станом на 29 липня Україна отримала від Німеччини 58 танків Leopard 1A5, тоді як раніше їх було 50.

Зауважимо, що Німеччина є одним з європейських лідерів у військовій допомозі Україні. ФРН передала українському війську танки Leopard 1 і Leopard 2 різних модифікацій, системи ППО IRIS-T і Patriot, РСЗВ MARS II та M142 HIMARS, БМП Marder і самохідні зенітні установки Gepard, велику кількість бронетехніки й автотехніки та багато іншого. Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україну прибув Patriot з Німеччини.

Нагадаємо, також сьогодні стало відомо, що США оголосили про новий пакет безпекової допомоги для України у розмірі до 200 млн доларів за програмою спеціальних президентських повноважень. Безпекова допомога включатиме засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси Himars, мінометні снаряди, протитанкові ракети Javelin.