Новий пакет допомоги підсилить українську протиповітряну оборону

Сполучені Штати Америки виділили Україні черговий пакет військової допомоги на 200 млн доларів. Як повідомив радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі у понеділок, 29 липня, підтримка підсилить українську протиповітряну оборону, пише «Голос Америки».

Як повідомляється, гроші нададуть за програмою спеціальних президентських повноважень Джо Байдена. Ця безпекова допомога включатиме засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси HIMARS, мінометні снаряди, протитанкові ракети Javelin.

Міністерство оборони США також надає довгострокову підтримку через фонд Ініціативи сприяння безпеці України для посилення засобів протиповітряної оборони, потужностей для ударів на дальній відстані та протитанкових засобів.

Згодом у Пентагоні повідомили, що значний пакет підтримки буде наданий Україні, на основі раніше виділених 1,5 млрд доларів США з Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI). Цей пакет включає можливості для посилення протиповітряної оборони України, протипожежної та протитанкової зброї, а також фінансування для підтримки обладнання, яке раніше було надано США. У Міноборони США перелічили, що передбачає нова допомога Україні:

боєприпаси для NASAMS і HIMARS;

снаряди для ППО;

ракети ППО RIM-7;

обладнання для РЕБ;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

мінометні снаряди калібру 120 мм;

високоточні авіаційні боєприпаси;

протитанкові керовані ракети TOW;

протитанкові комплекси Javelin і AT-4;

стрілецька зброя.

Також у пакет входять вибухівка, захищені системи звʼязку, запчастини та інше.

Нагадаємо, що 4 липня США оголосили новий пакет допомоги для України загальною вартістю у 2,3 млрд доларів. До нього увійшли ракети для РСЗВ HIMARS та систем протиповітряної оборони, артилерійські снаряди й інші критично важливі засоби.

Також повідомлялося, що США можуть дозволити українцям застосовувати американську зброю для ударів вглиб Росії за умови, якщо окупанти розширять фронт бойових дій.