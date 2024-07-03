В разі розширення лінії фронту Україна матиме право атакувати глибші території Росії з наданої США зброї

Сполучені штати Америки, які наразі обмежено дозволяють застосовувати Україні надану зброю для атак по території Росії, можуть дозволити бити на більшу відстань углиб країни-агресорки. Це відбудеться в разі того, якщо окупанти розширять фронт бойових дій, заявив помічник держсекретаря з питань Європи Джеймс О’Браєн, повідомив 2 липня «Голос Америки».

Відповідаючи на запитання, чому США обмежили відстань застосування наданих ракет ATACMS, які мають дальність до 300 км, лише до 100 км, О’Браєн повідомив, що пріоритет Сполучених Штатів – надавати зброю та розташовувати її в областях «найгострішої необхідності». Втім чиновник підтвердив, що США можуть дозволити далекобійні атаки углиб Росії.

«Спершу це була територія, де Росія проводила наступ під Харковом. І тепер, як сказав минулого тижня Джейк Салліван, якщо Росія спробує розширити цей фронт, Україні буде дозволено досягати цілей на більшій відстані», – повідомив Джеймс О’Браєн.

Нагадаємо, 31 травня Politico повідомило, що адміністрація Джо Байдена таємно дала Україні дозвіл завдати ударів по території Росії виключно в районі Харкова, де тривають активні бойові дії, використовуючи надану американську зброю. Згодом Державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно підтвердив дозвіл на використання Україною американської зброї для ударів по цілях на території Росії не тільки на Харківщині, але й на Сумщині.

Майже через місяць, 21 червня, прессекретар міністерства оборони США Патрік Райдер заявив, що Сили оборони можуть використовувати американське озброєння для ударів по Росії вздовж усієї лінії кордону.