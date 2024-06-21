Україна може бити по російських силах американською вздовж всього кордону

Збройні сили України можуть використовувати зброю, надану Сполученими Штатами Америки, для ударів на території Росії не тільки біля Харківської області. Про це заявив прессекретар міністерства оборони США Патрік Райдер, пише у п’ятницю, 21 червня, Deutsche Welle.

За словами Патріка Райдера, удари по території Росії в цьому випадку є самообороною.

«Здатність відкривати вогонь у відповідь у разі обстрілу – ось на що спрямована ця політика... оскільки ми бачимо, що російські війська ведуть вогонь через кордон, Україна може відкрити вогонь у відповідь по цих наземних силах, використовуючи боєприпаси, надані США», – заявив Патрік Райдер.

Раніше, 17 червня, радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван також підтримав право України бити наданою зброєю по території Росії.

«Справа не в географії. Справа в здоровому глузді. Якщо РФ атакує або збирається атакувати Україну зі своєї території, то має сенс дозволити Україні завдати удару у відповідь по силах, які б'ють по ній з іншого боку кордону», – заявив Джейк Салліван.

Втім, у США наголошують, що йдеться тільки про атаки біля кордону Росії з Україною, а «політика недопущення ударів всередині Росії не змінилася»

Зазначимо, що з Росією межують східні області України: Чернігівська Сумська, Харківська, Луганська та Донецька.

Нагадаємо, наприкінці травня в США дозволили використовувати американську зброю на території Росії. Країна дозволила атакувати військові цілі у Росії біля кордону з Харківщиною та Сумщиною.

До цього на тлі наступу росіян на Харківщині, який розпочався 10 травня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни, які надують Україні зброю, дозволити використовувати її для Ударів по об’єктах у Росії. Із думкою Єнса Столтенберга погодилась низка країн. Зокрема, Польща, Латвія, Нідерланди, Франція, Чехія та Швеція. Першою ж країною, яка дозволила Україні наносити удари по військових об’єктах на території Росії, була Велика Британія.