Позиція Майкла Джонсона відрізняється від позиції адміністрації президента США Джо Байдена

У середу, 22 травня, спікер Палати представників Майк Джонсон підтримав дозвіл Україні бити по російській території зброєю США. Про це у середу, 22 травня, повідомляє «Голос Америки».

«Я думаю, їм потрібно дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне. Вони повинні мати можливість дати відсіч. І я думаю, що ми намагаємося контролювати зусилля на мікрорівні, і це не дуже хороша політика для нас», – заявив висловлюючи свою думку про використання американської зброї під час ударів по території Росії.

Джонсон наголосив, що українці «повинні мати можливість дати відсіч». Інших деталей він не розкрив. Позиція спікера Палати представників, який представляє Республіканську партію, відрізняється від позиції адміністрації президента США Джо Байдена, що складається з демократів.

Раніше спікер Палати представників вважав, що нову військову допомогу для України та Ізраїлю потрібно розглядати окремо, а не одним пакетом як пропонувалось раніше. Джонсон заявив, що США об'єднають допомогу Україні та захист кордону з Мексикою.

Однак уже у квітні він прискорив виділення допомоги Україні, назвавши негайне надання зброї «критично важливим». Джонсон зазначив, що вірить даним розвідки у те, що Росія може напасти на країни Європи, які є членами НАТО.

Раніше цього тижня очільник Пентагону Ллойд Остін висловив очікування, що Україна не буде застосовувати зброю за межами своєї території. У Пентагоні зазначили, що іноземна зброя «має бути використана для того, щоб повернути українську суверенну територію» і що це має відбуватися «саме на українській території».

Президент Володимир Зеленський уже кілька разів публічно критикував таку заборону і пояснював, що це дає РФ значну перевагу, адже тоді окупанти спокійно можуть накопичувати війська поблизу кордону з Україною.

21 травня президент України в інтерв'ю NYT сказав, що звернувся до США з проханням дозволити Україні використовувати американські ракети та іншу зброю по військових цілях на території Росії.