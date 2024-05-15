

Цитата дня «Ми ані заохочуємо, ані сприяємо ударам України по Росії. Але, зрештою, Україна сама вирішує, як вести війну. Тому що це оборонна війна»

Держсекретар США Ентоні Блінкен, 15 травня 2024 року



Під час дводенного візиту до Києва Держсекретар США Ентоні Блінкен 15 травня заявив, що Україна сама приймає рішення, як користуватися зброєю, яку їй надали закордонні партнери. Раніше США та інші партнери виступали проти використання зброї, яку вони передають Україні, для ударів по території Росії. Однак нещодавно Велика Британія першою заявила про дозвіл використання своєї зброї по території Росії.