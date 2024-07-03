Новий пакет допомоги включає ракети для Patriot та NASAMS, боєприпаси, ракетні системи та інше озброєння

Сполучені штати Америки у середу, 3 липня, оголосили про виділення пакета військової допомоги для України на загальну суму 2,3 млрд доларів. Про це заявила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу.

За її словами, допомога включає ракети для Patriot та NASAMS, боєприпаси, ракетні системи та інше озброєння.

«Пакет також містить нове фінансування, яке буде використано міністерством оборони для купівлі перехоплювачів для ППО Patriot та NASAMS, щоб допомогти Україні обороняти свої війська та міста від російських атак», – сказала вона.

Пізніше на сайті Міністерства оборони США з'явилася детальніша інформація. Пакет вартістю 150 млн доларів містить в собі:

Ракети для ППО HAWK;

Боєприпаси для HIMARS;

Артилерійські боєприпаси калібру 155 мм і 105 мм;

Мінометні снаряди 81 мм;

Протитанкові керовані ракети TOW;

Протитанкові комплекси Javelin та АТ-4;

Боєприпаси для стрілецької зброї;

Підривне обладнання та боєприпаси;

Тактичні транспортні засоби для буксирування та перевезення обладнання;

Тактичні аеронавігаційні системи та допоміжне обладнання для літаків;

Запчастини, інше польове та допоміжне обладнання.

Друга частина – пакет ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot та NASAMS на суму 2,2 млрд доларів.

«Крім того, Міністерство оборони оголошує про значний пакет ракет-перехоплювачів ППО, використовуючи кошти Ініціативи сприяння безпеці в Україні на суму приблизно 2,2 мільярда доларів. Ці гроші підуть на закупівлю для України перехоплювачів систем ППО Patriot і NASAMS», – йдеться в повідомленні Пентагону.

Ці ракети будуть надані за прискореною процедурою за рахунок зміни черговості закордонних поставок США.

Додамо, що сьогодні стало відомо про те, що США можуть дозволити українцям застосовувати американську зброю для ударів вглиб Росії за умови, якщо окупанти розширять фронт бойових дій.