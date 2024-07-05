Керівник ПАТ «Укрнафта» Сергій Корецький у п’ятницю, 5 липня, повідомив, що підприємство розпочало буріння нової розвідувальної свердловини глибиною 2754 м на заході України. Прогнозний початковий дебіт очікується на рівні 16 тонн на добу. Роботи виконуються власним верстатом підприємства його структурним підрозділом «Укрнафта Буріння». У квітні «Укрнафта» повідомляла про підготовку до буріння двох свердловин на західноукраїнському родовищі, відкритому в 1990 році. Імовірно, ідеться про родовище в межах Львівської області (відео із Facebook-сторінки Сергія Корецького).