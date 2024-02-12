Одна із раніше збудованих свердловин на Верхньомасловецькому родовищі на Сколівщині

ПАТ «Укрнафта» розпочало будівництво трьох розвідувальних свердловини у західному регіоні України на продуктивних горизонтах стрийських відкладів. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Наразі триває підготовка майданчика перед бурінням. Саме буріння свердловин діапазоном від 1102 до 1211 м має розпочатися у березні. Такий діапазон має дозволити вийти на продуктивні горизонти стрийських відкладів.

Планується, що сукупний видобуток з усіх трьох свердловин становитиме 80 тонн на добу. Будує свердловини ТОВ «Навігатор», що визначили підрядником за результатами тендеру, розповіли у компанії.

На майданчику Prozorro є інформація про тендер на буріння і експлуатацію свердловин від ПАТ «Укрнафта», що відбувся наприкінці листопада. Переможцем торгів стало ТОВ «Навігатор комплект», зареєстроване у Києві у 2006 році. Підприємство зголосилося виконати роботи з будівництва трьох свердловин на Верхньомасловецькому родовищі за 217 млн 750 тис. грн.

Верхньомасловецьке родовище розташоване у Львівській області на території Стрийського і Дрогобицького районів. Це єдине в регіоні родовище, відкрите у цьому столітті – у 2001 році. Запаси родовища становлять, орієнтовно, 582 тис. тонн нафти.

У договорі, укладеному між сторонами 8 січня, ідеться про поетапне буріння свердловин з метою розвідки покладів. У січні, відповідно до документу, розпочалися підготовчі роботи для будівництва першої свердловини, де буріння має розпочатися у другій половині лютого – у першій половині березня. Загалом виконання робіт з будівництва і буріння усіх трьох свердловин має бути завершене до кінця 2024 року.

ТОВ «Навігатор комплект» комплект, директором якого є Роман Кунцяк, займається розвідувальним бурінням, ідеться на сайті YouControl.

Конкурентом ТОВ «Навігатор Комплект» у торгах від «Укрнафти» було ТОВ «Горизонти» Зіновія Козицького, батька голови ЛОВА Максима Козицького. Воно запропонувало виконати роботи за 219 млн грн. Додамо, що ТОВ «Горизонти» вже має договори з ПАТ «Укрнафта» на буріння інших свердловин.

Раніше в ПАТ «Укрнафта» повідомляли, що у 2024 році компанія планує розпочати спорудження 30 нових свердловин, як власними буровими верстатами, так і за допомогою підрядників.