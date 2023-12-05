Похилоспрямовану свердловину збудували, щоб розвідати запаси у стрийських відкладах

ПАТ «Укрнафта» запустило нову високодебітну свердловину на Львівщині. Це вже третя свердловина, яку компанія запустила у 2023 році, а до кінця року на цьому родовищі збудують ще три свердловини.

Як повідомила 4 грудня прес-служба «Укрнафти», похилоспрямовану свердловину збудували, щоб розвідати запаси у стрийських відкладах. Стовбур загальною протяжністю 1244 метри пробурили за 32 доби.

«В процесі будівництва об'єкту відкрили проектний горизонт та за допомогою геофізичних досліджень встановили його перспективність в плані нафтовидобутку. Перспективні пласти в розрізі даної свердловини залягають в інтервалах глибин 886-1122 метрів, їх загальна нафтонасичена товщина - більше 120 метрів», – зазначив директор ПАТ «Укрнафта» Сергій Корецький.

Наразі здійснили перфорацію покладів в інтервалі 1085-1122 метрів, а це – близько 30% від загальної товщі нафтонасичених пластів стрийських відкладів. Початковий дебіт нафти становить 25-30 тонн на добу.

Це вже третя свердловина, пробурена компанією у 2023 році в межах одного родовища, і друга з них створена в партнерстві з ТОВ БК «Горизонти». До кінця року на цьому ж родовищі мають побудувати ще три свердловини.

Нагадаємо, на заході України «Укрнафта» веде видобуток у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Верхньомасловецьке нафтове родовище розташоване на території Сколівського та Дрогобицького районів Львівської області на південний схід від Борислава.

ТОВ «Горизонти» зареєстроване у Львові майже 14 років тому та займається видобуванням газу. Співвласниками компанії є батько голови Львівської ОВА Зіновій Козицький та громадянин Швейцарії Карел Комарек. У 2021 році компанія отримала спецдозвіл Державної служби геології та надр на розробку родовища природного газу біля Миколаєва на Львівщині.