«Укрнафта» запустила на Львівщині ще одну нафтову свердловину
До кінця року на цьому родовищі збудують ще три свердловини
ПАТ «Укрнафта» запустило нову високодебітну свердловину на Львівщині. Це вже третя свердловина, яку компанія запустила у 2023 році, а до кінця року на цьому родовищі збудують ще три свердловини.
Як повідомила 4 грудня прес-служба «Укрнафти», похилоспрямовану свердловину збудували, щоб розвідати запаси у стрийських відкладах. Стовбур загальною протяжністю 1244 метри пробурили за 32 доби.
«В процесі будівництва об'єкту відкрили проектний горизонт та за допомогою геофізичних досліджень встановили його перспективність в плані нафтовидобутку. Перспективні пласти в розрізі даної свердловини залягають в інтервалах глибин 886-1122 метрів, їх загальна нафтонасичена товщина - більше 120 метрів», – зазначив директор ПАТ «Укрнафта» Сергій Корецький.
Наразі здійснили перфорацію покладів в інтервалі 1085-1122 метрів, а це – близько 30% від загальної товщі нафтонасичених пластів стрийських відкладів. Початковий дебіт нафти становить 25-30 тонн на добу.
Це вже третя свердловина, пробурена компанією у 2023 році в межах одного родовища, і друга з них створена в партнерстві з ТОВ БК «Горизонти». До кінця року на цьому ж родовищі мають побудувати ще три свердловини.
Нагадаємо, на заході України «Укрнафта» веде видобуток у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Верхньомасловецьке нафтове родовище розташоване на території Сколівського та Дрогобицького районів Львівської області на південний схід від Борислава.
ТОВ «Горизонти» зареєстроване у Львові майже 14 років тому та займається видобуванням газу. Співвласниками компанії є батько голови Львівської ОВА Зіновій Козицький та громадянин Швейцарії Карел Комарек. У 2021 році компанія отримала спецдозвіл Державної служби геології та надр на розробку родовища природного газу біля Миколаєва на Львівщині.