Будівництво свердловини коштує 105 млн грн

У липні ПАТ «Укрнафта» почала буріння нафтової свердловини на Верхньомасловецькому родовищі у Львівській області. Станом на 11 липня вдалося пробурити вже понад 1000 метрів із 2213 запланованих. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Введення нової свердловини в експлуатацію планується у серпні 2023 року. Очікуваний початковий дебіт нафти – 24,3 тонни на добу.

Будівництво цієї свердловини на Верхньомасловецькому родовищі коштує 105 млн грн, термін її окупності – 2-2,5 роки, а прогнозований час експлуатації – не менше 15 років.

В «Укрнафті» кажуть, що збудують на Верхньомасловецькому родовищі ще чотири нові свердловини цього року і ще п’ять – у 2024 році.

Раніше директор компанії Сергій Корецький анонсував буріння трьох нових свердловини на заході України власними силами «Укрнафти». Також він говорив про відновлення розвідки і пошуку вуглеводнів, чим компанія не займалася упродовж 10 років.

Цьогорічні плани ПАТ «Укрнафта» на видобуток, за словами директора, це 1447 тис. тонн нафти і 1 млн 40 тис. кубометрів газу.

На заході України компанія веде видобуток у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Верхньомасловецьке нафтове родовище розташоване на території Сколівського та Дрогобицького районів Львівської області на південний схід від Борислава.