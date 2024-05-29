У лютому «Укрнафта» анонсувала будівництво трьох розвідувальних свердловин на Львівщині

ПАТ «Укрнафта» запустила чергову високодебітну свердловину на заході України. Дебіт свердловини становить 54 тонни нафти на добу. Про це повідомив директор «Укрнафти» Сергій Корецький у вівторок, 28 травня.

За словами очільника «Укрнафти», згаданий об'єкт планувався, як розвідувальна свердловина з метою розкриття покладів стрийських відкладів на глибині понад 1,2 км.

«Роботи з буріння виконував партнер, обраний через конкурс на Prozorro – ТОВ Навігатор-Комплект. Це перша з трьох свердловин, яку зводитиме цей підрядник», – написав Корецький.

Фото Сергія Корецького у Facebook

У прес-службі компанії додали, що одразу після завершення буріння сервісний підрозділ застосував технологію кислотного гідророзриву (КГРП), аби вторинно розкрити пласт. Дослідження та практичний досвід роботи на цьому конкретному родовищі показали, що така операція забезпечує підвищення видобутку.

«Результат більш ніж вдвічі перевищив прогнозний: дебіт свердловини складає 54 тонни на добу замість 22,6 тонни на добу. Таким чином, “Укрнафта” отримала високодебітну свердловину та, що навіть більш важливо, технологію збільшення видобутку на конкретному родовищі. КГРП включені до інвестиційних проектів будівництва усіх свердловин на цьому родовищі», – пояснив Сергій Корецький.

До слова, у лютому «Укрнафта» повідомила про будівництво трьох нових розвідувальних свердловин на продуктивних горизонтах стрийських відкладів. Попередньо, роботи з буріння свердловин мали розпочатися у березні.