У Франції двом затриманим суд обрав запобіжні заходи

На півдні Франції українські правоохоронці разом із жандармерією затримали ватажка харківської кримінальної банди «Залютинських». За даними правоохоронців, в Україні злочинці займались рекетом, а у Франції викрадали автомобілі та грабували людей. Про це у п’ятницю, 5 липня, повідомили у Офісі генпрокурора та пресслужбі Нацполіції.

Слідчі встановили, до початку повномасштабного вторгнення так звана банда «Залютинських» діяла у Київській та Харківській областях. Учасники банди причетні до вимагання грошей, готування до розбійного нападу із проникненням у житло, з метою заволодіння грошима та коштовностями. Крім того, злочинці змушували громадян переписувати майно або свої частки в бізнесі на інших людей. Створювали для підприємців нестерпні умови ведення бізнесу, а потім пропонували «вирішувати ці проблеми» за окрему плату.

Після початку повномасштабного вторгнення банда «Залютинських» розпочала злочинну діяльність на півдні Франції. Протягом 2023-2024 років вони викрадали автомобілі, скоїли підпал транспортного засобу, нападали на громадян та грабували їх. Серед постраждалих від дій злочинців є громадяни Франці та України.

«За погодженням з органами юстиції Французької Республіки та за підтримки Європолу у червні 2024 року на території Франції та України правоохоронці разом з Французькою Жандармерією провели спільні заходи з метою знешкодження діяльності злочинної організації», – йдеться у повідомленні.

У співпраці українські та французькі правоохоронці на півдні Франції затримали лідера угруповання – 43-річного громадянина України та 44-річного його спільника.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у затриманих гроші, мобільні телефони, коштовні речі та інші предмети, які вони могли використовувати у злочинній діяльності. У Франції затриманим обрали запобіжні заходи.

В Україні слідчі також провели обшуки у причетних до банди людей.



«Вилучено зброю, грошові кошти, пристрої для стеження за транспортними засобами, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, чорнові записи. Отримані за результатами слідчих дій докази їх протиправної діяльності будуть передані компетентним органам Французької Республіки в рамках міжнародної правової допомоги», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 29 квітня, у пункті пропуску «Порубне-Сірет» румунські правоохоронці передали українським колегам підозрюваного в організації міжнародного наркосиндикату, який переховувався у Румунії. Екстрадований є одним із керівників злочинної організації, до складу якої входили правоохоронці. Він відповідав за діяльність наркосиндикату в Україні та країнах ЄС.