Американська армія почала тестувати установку у 2021 році

Україна отримала експериментальний зразок 105-мм самохідної артилерійської установки 2-CT Hawkeye. Українські військові тестують САУ в бойових умовах і з реальними цілями. Про це у неділю, 23 червня, повідомив Defense Blog.

Директор корпорації AM General Майк Еванс розповів, що компанія передала Україні 105-мм мобільну гаубицю Hawkeye у квітні 2024 року, утім про це стало відомо лише зараз. За словами Еванса, українські бійці тренувались протягом двох тижнів, а вже на початку травня САУ було протестовано на полі бою.

Що відомо про 105-мм САУ 2-CT Hawkeye

Як пише Defense Express, 2-CT Hawkeye спільна розробка AM General та Mandus Group. У 2021 році армія США видала контракт на виробництво двох таких САУ для власних тестувань.

Завдяки високій мобільності Hawkeye можна транспортувати транспортними літаками, гелікоптерами й навіть скидати з повітря. По суті на шасі HMMWV встановили гармату М20 калібром 105 мм, утім завдяки системі м’якого відкоту SRT, це дозволяє позашляховику не розвалитись після декількох пострілів. Також САУ має сучасну цифрову систему управління вогнем, яка дозволяє здійснити перший постріл лише через півтори хвилини після зупинки та покинути позицію за три хвилини.

Дальність стрільби стандартними боєприпасами – 11,6 км, активно-реактивними – 19,5 км.Максимальна скорострільність гармати становить вісім пострілів на хвилину протягом трьох хвилин, звичайна – три постріли на хвилину.

Основна ідея роботи 105-мм САУ 2-CT Hawkeye у тому, щоб максимально швидко закидати ворога снарядами та полишити позицію, зберігаючи маневреність. В умовах контрбатарейної боротьби це єдиний ефективний спосіб уникнення вогню у відповідь. Розрахунок складається з чотирьох осіб, але за потреби вести вогонь можуть й дві людини.

До слова, нещодавно Канада оголосила про передачу Україні перших десятьох медичних бронетранспортерів ACVS з партії у 50 машин. Спершу спецтехніка вирушить до Європи, а восени їх мають доставити в Україну.