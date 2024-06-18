Установка RCH 155 створена німецькою компанією Krauss-Maffei Wegmann

Сили оборони України отримають на озброєння 54 новітні колісні самохідні артилерійські установки RCH 155, вироблені французько-німецьким оборонним конгломератом KNDS (KMW+Nexter Defense Systems). Про це у вівторок, 18 червня, повідомила прес-служба відомства.

У компанії не стали розкривати інших деталей угоди на постачання цих САУ для української армії, однак ще в лютому 2024 року Федеральний уряд Німеччини оголосив, що профінансує в рамках німецької військової допомоги закупівлю 36 RCH 155 до 2027 року. Хто оплатить придбання ще 18 одиниць наразі не відомо. Також у KNDS поки не уточнили, коли саме очікувати надходжень САУ.

Як пише профільний портал «Мілітарний», Україна фактично стала першою країною, яка отримає нові самохідні артилерійські установки виробництва німецької компанії Krauss-Maffei Wegmann. Перша партія у кількості 18 одиниць вартістю 216 млн євро, була замовлена німецькою владою ще наприкінці 2022 року.

САУ RCH 155: що відомо?

RCH-155 – це колісна САУ з гарматою L52 калібром 155 мм та заявленою дальністю стрільби до 54 км високоточними снарядами V-LAP, створена німецькою компанією Krauss-Maffei Wegmann.

Колісна формула RCH-155 – 8×8, шасі – Iveco, довжина – 10,4 м, ширина – 2,99 м, висота – 3,6 м, вага – 39 т, потужність двигуна – 815 к.с. Довжина ствола гармати дорівнює 52 калібрам (L52), вісім метрів. САУ побудована на платформі бронетранспортера Boxer, а її корпус захищений модульною бронею та додатковим керамічним захистом капсули екіпажу

Система має автоматизований поворотний баштовий артилерійський модуль AGM (Artillerie-Geschütz-Modul) з артилерійською частиною від німецької самохідної гаубиці PzH 2000.

Модуль AGM вагою 12,5 тонн є безлюдним, головний акцент у ньому зроблений на автоматизації заряджання Його боєкомплект становить 30 снарядів та 144 модульних метальних зарядів.

За даними джерел в українській владі, KMW не хотіла розпочинати виробництво доти, доки не буде чіткого сигналу від уряду Німеччини про те, що ця зброя може бути експортована в Україну, пише NV.ua.