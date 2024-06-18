Імовірний вигляд нової мобільної системи ППО Frankenstein

Україна отримає установку протиповітряної оборони Frankenstein від провідної німецької компанії озброєнь Rheinmetall. Про це повідомив Telegraph із посиланням на пресслужбу компанії 17 червня.

У Rheinmetall повідомили, що сучасну зенітну систему Skyranger закріплюють на корпусах німецьких танків Leopard 1, створюючи «нову машину для зміцнення оборони України». Така система може знешкоджувати повітряні загрози короткого радіуса дії – зокрема, ворожі безпілотники та артилерійські снаряди.

Гібридна установка розроблена Rheinmetall у 2021 році та складається з новітньої зенітної системи Skyranger з автоматичною гарматою калібру 35 мм. Зокрема, система має 360-градусні датчики охоплення поля бою, що дозволяє ППО контролювати ситуацію навіть під час масованих атак БпЛА, крилатих ракет, боєприпасів, а також атак літаків та вертольотів.

Нагадаємо, 14 червня Німеччина анонсувала передачу Україні три системи HIMARS, ППО IRIS-T та десятка танків Leopard. Із повним списком нового пакета військової допомоги від Німеччини можна ознайомитися тут.