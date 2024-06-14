Німеччина передасть Україні три системи HIMARS та ППО IRIS-T
Також Україна отримає десять танків Leopard
Німеччина оголосила про передачу Україні нового пакета військової допомоги. До нього увійшли три системи HIMARS, десять танків Leopard, зенітно-ракетний комплекс IRIS-T та боєприпаси. Про це повідомили на сайті міністерства оборони Німеччини у п’ятницю, 14 червня.
В межах нового пакета військової допомоги велика кількість озброєння та боєприпасів. Зокрема, три реактивні системи залпового вогню HIMARS, які раніше Німеччина не передавала. Також Україна отримає:
- десять танків Leopard 1A1 і боєприпаси до них;
- 20 гусеничних машин піхоти Marder і боєприпаси;
- зенітно-ракетний комплекс середнього радіуса дії IRIS-T SLM;
- зенітно-ракетний комплекс малого радіуса IRIS-T SLS;
- дві броньовані інженерні машини Dachs;
- броньовану ремонтно-евакуаційну машину Bergepanzer 2 і запчастини;
- чотири машини розмінування Wisent 1 із запасними частинами;
- два мостоукладальники BEAVER із запасними частинами;
- 16 паливозаправників Mercedes-Benz Zetros;
- чотири системи датчиків і глушилок проти дронів;
- три системи захисту для гелікоптерів AMPS;
- рятувальні човни;
- 21 тис. боєприпасів калібру 155 мм, 128 димових/освітлювальних снарядів цього ж калібру;
- засоби для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
- 100 гвинтівок Haenel CR308, 85 снайперських гвинтівок Haenel HLR338, 100 штурмових гвинтівок Haenel MK556;
- чотири млн набоїв до стрілецької зброї;
- 100 приладів нічного бачення.
Нагадаємо, у вівторок, 11 червня, канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував передачу Україні установки ППО IRIS-T та зенітні самохідні артилерійські установки Gepard. Також Німеччина разом з союзниками зобов’язалася надати Україні для системи протиповітряної оборони Patriot.
Зазначимо, що раніше Німеччина передала Україні дві системи ППО Patriot. Крім того, у квітні 2024 року Німеччина анонсувала передачу ще однієї батареї.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Німеччина передала 30 млрд євро військової допомоги, а також мільярди на гуманітарну допомогу.